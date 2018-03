Fabbrica del futuro: siglato a MECSPE l’accordo tra Senaf e il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano

Siglato ieri l’accordo tra Senaf, società organizzatrice di MECSPE (Fiere di Parma, 22-24 marzo 2018), e il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, in occasione dell’apertura della manifestazione di riferimento del manifatturiero 4.0, giunta quest’anno alla sua diciassettesima edizione. All’interno del convegno “Laboratori MECSPE Fabbrica Digitale, La via italiana per l’industria 4.0”, è stato infatti annunciato l’avvio di un incarico che Senaf affida alla grande realtà universitaria milanese per una ricerca nel campo dei nuovi ambienti per la fabbrica contemporanea denominata “Spazi del lavoro 4.0”.

Il programma di ricerca porterà all’elaborazione di uno studio articolato sui seguenti punti: - Stato dell’arte: letteratura relativa ai nuovi spazi per la fabbrica contemporanea; - Esempi significativi e buone pratiche nel contesto nazionale e internazionale; - Interviste a interlocutori privilegiati e visite a casi significativi; - Ipotesi relative agli scenari futuri. “Con MECSPE nell’ultimo anno abbiamo avviato un percorso di cultura dell’industria 4.0 con testimonianze del processo di trasformazione in corso nel nostro Paese che hanno portato, nell’ultima tappa dei laboratori di Fabbrica digitale, ad una riflessione sulla centralità dell’uomo nella fabbrica del futuro – ha commentato Emilio Bianchi, Direttore di Senaf – Per questo sentiamo la necessità di affrontare, insieme a un partner autorevole come il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, con cui condividiamo la stessa visione, un percorso di approfondimento sui parametri degli spazi della fabbrica che possano accogliere l’uomo come fulcro e attore protagonista. Il cammino comune prevede anche attività sulle nuove forme dell’interfaccia uomo-macchina e proseguirà fino all’anno prossimo”.

“Il progetto di ricerca ideato con Senaf, che mira a definire i nuovi scenari degli spazi della fabbrica, rappresenta un primo passo per analizzare in che modo la trasformazione digitale stia modificando gli ambienti di lavoro e comprendere meglio quale sia il posto dell’uomo nel nuovo contesto che sta venendo a crearsi – ha commentato Silvia Piardi, Direttore del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano e Presidente della Conferenza Universitaria Italiana del Design – La traiettoria della ricerca partirà dallo studio dell’attuale situazione per poi delineare le buone pratiche in Italia e all’estero e tracciare lo scenario futuro”.

I numeri di MECSPE 2018

12 Saloni tematici, 28 unità dimostrative, 5 piazze dell’eccellenza, 2.200 Aziende presenti, 58 Convegni e Workshop,

110.000 mq di superficie espositiva.

I saloni di MECSPE

Macchine e Utensili – macchine utensili, utensili e attrezzature; Fabbrica Digitale – tecnologie informatiche per la gestione di una fabbrica intelligente; Motek Italy – automazione di fabbrica; Power Drive - Sistemi - Componenti - Meccatronica; Control Italy – metrologia e controllo qualità; Logistica – sistemi per la gestione della logistica, macchine e attrezzature; Subfornitura Meccanica – lavorazioni industriali in conto terzi; Subfornitura Elettronica - progettazione, lavorazioni elettroniche e componenti e accessori; Eurostampi, Macchine e subfornitura plastica – stampi e stampaggio; lavorazioni delle materie plastiche e della gomma; Additive Manufacturing - rapid prototiping e 3D printing; Trattamenti Superficiali - macchine e impianti per il trattamento e la finitura delle superfici; Nuovo salone dei materiali non ferrosi e leghe - alluminio, titanio, magnesio, compositi e tecnologie.