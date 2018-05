FSMA: opportunità e sfide per l'industria alimentare

Il Regolamento FSMA – Food Safety Modernization Act, legge americana del 4 Gennaio 2011 siglata dal Presidente Barack Obama ha introdotto delle nuove prescrizioni igienico sanitarie per le aziende USA e per le aziende straniere che esportano i propri prodotti alimentari nel mercato statunitense. La normativa FSMA ha ridefinito l’approccio della FDA (Food and Drug Administration) e delle Autorità locali rispetto alla gestione delle problematiche di sicurezza alimentare passando dall’approccio reattivo, qualora la problematica si sia manifestata, all’approccio preventivo.

Il convegno, dopo circa due anni dall’applicazione del FSMA, intende essere un momento di confronto e di scambio di opinioni tra esperti Italiani ed Americani orientato a fornire visione prospettica sugli scenari futuri. Per le imprese Italiane sarà un’occasione importante per approfondire, insieme ai relatori statunitensi, lo sviluppo della normativa e le ricadute sulle esportazioni agroalimentari. Verranno illustrate dai principali esperti del settore le nuove sfide che le aziende alimentare dovranno affrontare nei prossimi anni per continuare a rispondere alle nuove richieste che il mercato Americano imporrà ai fornitori.

Sono previsti approfondimenti ed interventi puntuali sull’applicazione di quanto già entrato in vigore, sui criteri di valutazione dei Food Safety Plan da parte degli importatori USA nonché sulle future richieste per la Food Defense. A partire da luglio 2019 infatti, diventerà obbligatorio, per le aziende italiane che esportano negli USA, adottare il Food Defense Plan per soddisfare i requisiti FSMA in merito al capitolo IA (Intentional Adulteration).

Gli interventi saranno in lingua italiana ed in lingua inglese senza traduzione.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

14:30 - Saluti e introduzione

Armando De Nigris – Presidente del Consorzio Tradizione Italiana

14:40 - I perché del ‘FSMAExpert -Europe’

Raffaello Prugger – Tecnoalimenti S.C.p.A. – Chairman del convegno

14:50 - Food Standard Modernization Act (FSMA): what happened and what will in the USA

Sarah Brew, Esq. - Faegrae Baker Daniels LLP (in collegamento dagli USA)

15:10 - FSMA – IA Final Rules – Protecting Food Against Intentional Adulteration

Matthew Scherer - FDA Food and Drug Administration

15:30 - What’s next? - L’evoluzione della Food Defense in Europa

Marco Gerevini – Tecnoalimenti S.C.p.A.

15:50 - L’attività di certificazione e l’adozione del food safety plan: oltre due anni di esperienze

sul campo

Massimo Scuccato - Almater s.r.l.

16:10 -Obblighi ed adempimenti per le industrie alimentari italiane che esportano in USA.

Responsabilità dell’OSA e sanzioni

Avv. Giorgio Rusconi - Mondini Rusconi Studio Legale

16:30 - Esperienza sul campo di un’industria alimentare italiana

Fulvio Godio – Maria Giansiracusa - Luigi Lavazza S.p.A.

16:50 – Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) e Voluntary Qualified Importer Program

(VQIP): il ruolo dell’ente di certificazione

Simona Contardi - Kiwa Cermet Italia

17:10 – 17:30 – Q&A

17:30 – 18:30 – Rinfresco nella saletta VIP con incontri B2B