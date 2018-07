il governo di capo verde in visita a parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Lo studio parmigiano di architettura, Recs Architects, ha firmato nei giorni scorsi un importante contratto con il presidente di Boa Vista. Il piccolo quartiere di San Leonardo a Parma, dove ha sede lo studio di Recs Architects, ha avuto l’onore della visita del Governo di Capo Verde per definire personalmente gli ultimi accordi. Il Presidente e la delegazione ufficiale sono stati accompagnati da Massimo Faelli, imprenditore parmigiano che lavora da anni nell’isola di Boa Vista e da Francesca Tonelli, account executive di Recs Architects. L’importante accordo tra le parti prevede la progettazione di circa 600 case nell’isola di Boa Vista e il relativo masterplan urbanistico. Recs Architects è impegnata da anni nella ricerca di innovazioni e soluzioni nella progettazione di case in social housing. Un’esperienza importante per lo studio è quella in Brasile dove è stato il progettista della prima Smart City in Social Housing del mondo. Recs Architects è uno studio che nasce nel 2011 in un piccolo quartiere di Parma da architetti esperti in differenti campi di ricerca che spaziano dall’architettura all’urbanistica. Recs Architects nasce dalla passione ed intraprendenza di quattro soci: gli architetti Pier Maria Giordani, Mario Scaffardi, Zhen Chen e Antonella Marzi.

