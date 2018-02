Il gruppo Iren ottiene la certificazione Top Employers

Top Employers Institute ha reso noti i risultati della ricerca annuale che ha esaminato le condizioni di lavoro di numerose aziende in Italia. Gruppo Iren è una delle aziende selezionate e certificate ed è stata ufficialmente riconosciuta come azienda Top Employers.

La ricerca annuale condotta da Top Employers Institute certifica le migliori aziende in ambito HR (Human Resources): quelle che offrono ottime condizioni di lavoro, che formano e sviluppano i talenti e che si sforzano costantemente di migliorare e ottimizzare le loro Best Practice nel campo delle Risorse Umane.

Top Employer Institute è un’organizzazione indipendente che esamina e analizza le condizioni di lavoro e le offerte lavorative di importanti aziende in tutto il mondo e le valuta secondo riconosciuti standard internazionali.

Il fulcro della procedura Top Employers è la partecipazione a un severo e approfondito processo di ricerca – HR Best Practices Survey – e il raggiungimento degli alti standard richiesti. A garanzia della validità del processo di ricerca, tutte le risposte vengono sottoposte a una revisione attraverso Audit.

Alessio Tanganelli, Regional Director Brazil, Italy and Spain di Top Employers Institute, ha dichiarato: “Un ambiente di lavoro ottimale è in grado di favorire la crescita non solo professionale, ma anche personale e umana delle persone. La ricerca Top Employers ha verificato e certificato che Gruppo Iren presenta condizioni d’eccellenza in ambito HR e offre un’ampia gamma di benefit e iniziative proattive ai propri dipendenti, dalle condizioni di lavoro, ai benefit non monetari, a politiche strutturate di formazione e sviluppo, il tutto coerentemente in linea con la cultura aziendale”.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha commentato Antonio Andreotti, Direttore Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi di Iren - che avvalora la responsabilità sociale della nostra impresa e la qualità dei nostri processi anche in ambito HR. Il Marchio di Certificazione ottenuto non è solo il riconoscimento del lavoro già svolto a livello HR, ma rappresenta il nostro impegno nella ricerca di soluzioni nuove e sempre migliori in linea con la vision e i valori del Gruppo."