Inaugurato il nuovo supermercato Aldi in via San Leonardo

ALDI, multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, oggi 27 giugno porta la sua nuova spesa a Parma e inaugura un nuovo punto vendita in via San Leonardo con un concept moderno e uno stile contemporaneo. Lo store impiega 14 collaboratori ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.

Il negozio si sviluppa su un’area vendita di 1.370 m2 e l’area esterna, di 4.200 m2, ospita unparcheggio gratuito con 100 posti auto. L’intervento ha previsto la demolizione di un edificio abbandonato, in un’area di oltre 6.000 m2, scelta in linea con l’impegno del brand per la riqualificazione urbana e la sostenibilità ambientale. Anche lo store di Parma – per un totale di 43 su 61 punti vendita ALDI in Italia – è dotato di impianto fotovoltaico che eroga una potenza di “energia verde” di 48,06 kWp.

La selezione virtuosa dell’assortimento ALDI offrequalità, convenienza e freschezza dei prodotti con circa 120 referenze tra frutta e verdura e l’85% di linee a marchio proprio. Secondo l'indagine di Altroconsumo - pubblicata sul mensile Inchieste di novembre 2018 - i negozi ALDI hanno scalato la classifica spesa con prodotti più economici, arrivando al primo posto.