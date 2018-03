la linea oblò del mare rizzoli emanuelli si aggiudica il premio prodotto food 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Prestigioso riconoscimento per Rizzoli Emanuelli. La storica azienda di Parma specializzata dal 1906 nella produzione di conserve ittiche di qualità, si è aggiudicata con la Linea Oblò del Mare il premio Prodotto Food 2018 nella categoria di riferimento. Un riconoscimento che ogni anno seleziona le realtà imprenditoriali che più hanno puntato sulla Ricerca & Sviluppo e hanno saputo rispondere con l’innovazione alle richieste del consumatore moderno. Racchiusa in un’innovativa confezione “guarda e gusta”, una lattina trasparente che permette di vedere il prodotto e di facile apertura grazie al metodo “easy peel”, la linea Oblò del Mare è unica nel suo genere perché coniuga i plus del packaging in vetro e la leggerezza e infrangibilità delle lattine. Solo i migliori filetti di tonno e sgombro, 100% naturali, lavorati a mano e poi grigliati singolarmente per garantire gusto e delicatezza e mantenere inalterate tutte le qualità nutrizionali. A ritirare il prestigioso award sono stati Roberto Sassoni, Direttore Generale di Rizzoli Emanuelli e Federica Siri, Marketing & Trade Marketing Manager di Rizzoli Emanuelli.