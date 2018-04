Nascita Italtom, Rabboni: “Risultato importante per la filiera del pomodoro da industria del Nord Italia”

“La nascita di Italtom, con la costituzione del primo gruppo di trasformazione del pomodoro da industria italiano, è un risultato importante per tutta la filiera del Nord Italia”. Commenta così Tiberio Rabboni, presidente dell’Organizzazione iterprofessionale del pomodoro da industria del Nord Italia, la notizia della piena operatività di Italtom, l’azienda che, affittando l’ex stabilimento Ferrara Food di Argenta dopo il fallimento, lavorerà 90mila tonnellate di pomodoro nel territorio ferrarese raggiungendo, come gruppo che comprende anche le piacentine Steriltom ed Emiliana Conserve, il mezzo milione di tonnellate di pomodoro trasformato, il 25% della produzione del Nord Italia.

“L’impegno profuso da Dario Squeri, ad di Steriltom, e da Gian Mario Bosoni, ad di Emiliana Conserve, le società che hanno dato vita ad Italtom – aggiunge Rabboni – è fondamentale per la ripresa dell’attività di uno stabilimento storico della filiera del Nord Italia e affinché si operi nel segno della qualità e dell’innovazione del pomodoro italiano. Guardiamo con fiducia ed entusiasmo all’investimento di 4 milioni di euro per la riqualificazione dell’impianto di Argenta e per le garanzie occupazionali”.

Nel complimentarsi con tutti i soggetti protagonisti di quest’operazione l’OI precisa che, al contrario di quanto riportato nel comunicato stampa che ha annunciato la nascita della nuova società, non ha alcun ruolo in termini di determinazione del prezzo del pomodoro da industria nel Nord Italia, essendo la contrattazione un’attività che viene condotta autonomamente da Op-Organizzazioni di produttori ed imprese di trasformazione. L’OI svolge funzioni di supporto all’autoregolazione e ai progetti territoriali dei componenti della filiera, ma non può per legge occuparsi della determinazione del prezzo