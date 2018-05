number1 torna a “cibus”: nuovi scenari e nuovi trend per il network logistico, nell’incontro organizzato con il direttore vendite del gruppo pam

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

NUMBER1 sarà presente a CIBUS al Padiglione 5, Stand N061. COMUNICATO STAMPA PARMA, 7 Maggio 2018 «Torniamo a “Cibus”: questa la novità per NUMBER1 – dichiara RENZO SARTORI Presidente di NUMBER1 Logistics Group -. Con la nostra presenza desideriamo sottolineare come il settore della produzione alimentare sia il nostro mondo. Per questo, abbiamo concepito il nostro stand non solo come una vetrina per “esserci”, ma come un meeting point strategico dove accogliere i nostri clienti e organizzare momenti di incontro e condivisione con i nostri Prospect. Il retail sta cambiando e la Logistica mai come oggi si trova tra Produzione e Distribuzione. Proprio per questo nostro ruolo desideriamo proporci come occasione di dialogo tra questi due mondi». Quali i nuovi trend? «Il momento è importante e delicato – prosegue Renzo Sartori – basti considerare lo sviluppo dell’e-commerce e le trasformazioni che questo fenomeno sta portando al nostro comparto. Come operatori logistici siamo sempre più interessati ad avviare progetti che mettano in accordo Produzione e Distribuzione: più semplice il dialogo, più significativi i vantaggi per la nuova Logistica, in termini di tempi, costi e innovazione. Come NUMBER1 non solo desideriamo far parte di questo dialogo, ma soprattutto esserne promotori. Per questo, durante il programma del Salone Internazionale dell’Alimentazione, abbiamo organizzato un incontro con Ivan Capranica, direttore Vendite e Logistica del Gruppo PAM, un brand della grande distribuzione al quale noi ci rivolgiamo collocando i prodotti dei nostri clienti». L’appuntamento è infatti in programma per lunedì 7 maggio – giorno di apertura del Salone Internazionale dell’Alimentazione, evento di riferimento dell’agroalimentare italiano, grande vetrina di visibilità internazionale con convegni e tavole rotonde su temi di attualità in ambito Food and Retail – al Padiglione 4.1 Innovation Corner, alle ore 12.00 con la presenza di IVAN CAPRANICA Direttore Vendite e Logistica Gruppo PAM che terrà uno speech sul tema «Velocità di consegna e disponibilità della merce: quali scelte per un network logistico in grado di sostenere la volatilità della domanda». Seguirà un Business Cocktail come momento di confronto sui trend del mercato FMCG. Ma la presenza di NUMBER1 Logistics Group prosegue durante i tre giorni del Salone (dal 7 al 10 maggio), invitando i Clienti, i Fornitori, i Prospect al proprio Stand (Padiglione 5, Stand N061), che diventa un crocevia di competenze e relazioni in grado di interfacciare il mondo della produzione alimentare con quello della Grande Distribuzione. NUMBER1, controllata dal Gruppo FISI, è la realtà leader in Italia nella logistica del Largo Consumo con una forte specializzazione nel settore “Grocery secco” (Ambient + TC). E’ il marchio unico di un player capace di raggiungere oltre 120 mila punti di consegna, appartenenti alla GDO e ai canali specializzati Food&Beverage (Ho.re.ca, grossisti, normal trade, farmacie, petshop), generando un fatturato di circa 300 milioni di euro. Controlla un network diretto che comprende 8 hub e 26 transit point con 3.600 dipendenti complessivi, tra diretti e indiretti, e 2.300 automezzi che costituiscono la flotta di trasporto. Grandi numeri che permettono di gestire ogni anno più di 1,8 milioni di consegne. Ufficio Stampa NUMBER1: tel. 049.8076030; email: ufficio.stampa@number1.it