“Al centro di tutto, c’è la salute del paziente“ , questo è il primo principio su cui il Dott. Joseph Issaq, direttore sanitario di Odontoiatria IQ , ha basato il proprio modo di lavorare.

“Ho scelto Parma, in quanto è stata la città che mi ha ospitato quando mi sono trasferito, mi sono sentito a casa, ho avuto la possibilità di crescere molto e vorrei restituire qualcosa di buono”

Consapevole di aver fatto una scelta difficile in quanto prima del suo centro odontoiatrico, nella stessa struttura risiedeva una clinica dentale che è stata al centro di scandali e polemiche legate a casi di malasanità, il Dott. Issaq carico di entusiasmo e di passione per il proprio lavoro, è operativo in Via Emilia Ovest 129.

“L’ edificio dove ho allestito il mio centro odontoiatrico è molto importante per il territorio Parmense ed il mio intento è quello di dargli valore rendendolo un centro di riferimento dove poter fruire di ogni tipologia di prestazione odontoiatrica nella massima sicurezza. In collaborazione con il Dott. Franco Quinti, titolare di un affermato centro odontoiatrico toscano, abbiamo adottato tecnologie innovative sia per la diagnosi che per le attività cliniche, con la possibilità se necessario ai fini diagnostici di eseguire esami all’interno della struttura in maniera da poter erogare subito le terapie d’urgenza.”

Il Dott. Joseph Issaq, dentista a Parma lavora con etica e professionalità e sta facendo il possibile per differenziarsi da chi risiedeva prima nella sua struttura. Ha comunicato questo grande cambiamento a tutti gli enti e con il benestare dell’Ordine dei Medici ha cominciato sia la propria attività clinica che di informazione affinché la popolazione Parmense possa fidarsi di lui e affidargli la propria salute orale.

“I work, you smile”, ci saluta così il Dott. Joseph Issaq con il suo motto; lui lavora con professionalità mettendo il benessere dei pazienti al primo posto, a voi non resta che sorridere.