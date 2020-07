Oscar di Bilancio: aperte le iscrizioni all'edizione 2020

La 56° edizione del premio, promosso da FERPI con Borsa Italiana e Università Bocconi, è dedicato alle organizzazioni che dimostrano di voler rendere sempre più trasparente il proprio operato e di investire nella cura del rapporto con gli stakeholder. Tra le principali novità,

l’inserimento della categoria enti locali, un riconoscimento destinato ai comuni più virtuosi nell’attività di rendicontazione. L’iscrizione, come sempre gratuita, è stata ulteriormente semplificata. Per iscriversi all’Oscar di Bilancio 2020 ci sarà tempo fino al 30 settembre.

Contribuire allo sviluppo della cultura della trasparenza e stimolare le organizzazioni ad impegnarsi per una rendicontazione sempre più chiara e articolata sono gli obiettivi dell’Oscar di Bilancio che dal 1954 premia la buona comunicazione finanziaria. Dopo il successo di partecipazione della passata edizione, nel 2020 l’Oscar di Bilancio apre alla pubblica amministrazione con l’inserimento della categoria enti locali per stimolare le amministrazioni comunali a realizzare documenti di bilancio sempre più fruibili anche dai cittadini. Oltre a Borsa Italiana e Università Bocconi, che fanno parte con FERPI del Gruppo promotore, l’Oscar di Bilancio 2020 può contare sulla collaborazione di alcune tra le più importanti associazioni di settore: AIAF, AIIA, ANDAF, Anima per il sociale nei valori d’impresa, CSR Manager Network, GBS, Fondazione OIBR, Fondazione Sodalitas, Nedcommunity, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Solo grazie al grande lavoro di tutte le associazioni partner, l’Oscar di Bilancio potrà crescere ulteriormente – dichiara Rossella Sobrero, presidente FERPI. L’obiettivo di questa edizione è promuovere la partecipazione di organizzazioni di dimensioni diverse e settori differenti

accomunate della volontà di rendicontare anche il loro impegno sociale e ambientale attraverso il bilancio. La serata di premiazione si terrà a Milano a Palazzo Mezzanotte il 25 novembre 2020. Per l’edizione 2020 dell’Oscar di Bilancio, le categorie e i premi speciali sono:

Categorie

 Grandi imprese FTSE MIB (escluse le imprese finanziarie)

 Medie e piccole imprese quotate (escluse le imprese finanziarie)

 Imprese finanziarie quotate

 Imprese ed enti finanziari non quotati

 Fondazioni erogatrici

 Imprese sociali e associazioni non profit

 Enti locali (amministrazioni comunali)

Premi speciali

 Oscar di Bilancio per la comunicazione

 Oscar di Bilancio per l’Integrated Reporting

 Oscar di Bilancio per la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF)

Iscrizione all’Oscar di Bilancio 2020

L’iscrizione è semplice e gratuita: è necessario compilare il modulo “Iscrizione Oscar di Bilancio 2020” e inviarlo via mail all’indirizzo oscardibilancio@ferpi.it entro il 30 settembre 2020.