Pam local dona oltre 8.600 euro all'associazione "La Caramella Buona"

Questa mattina, presso la sede dell’associazione “La Caramella Buona” in Viale Monte S. Michele 3, Andrea Zoratti, Direttore Canale Prossimità di Pam Panorama, ha incontrato il Dott. Roberto Mirabile, Presidente de La Caramella Buona, per la consegna ufficiale dell’assegno di 8.630,64 €, cifra raccolta nel mese di giugno grazie ad un’attività benefica che ha coinvolto gli oltre 80 punti vendita Pam local d’Italia. Alla cerimonia hanno presenziato anche un piccolo gruppo di volontari che si occupa dei bambini ospiti di una delle “Case Buone” dell’associazione, luoghi nati come rifugio per garantire alle mamme e ai loro figli maggiore sicurezza e serenità nella vita di tutti i giorni.

La Caramella Buona, infatti, è una onlus attiva da oltre vent’anni su tutto il territorio nazionale ed è impegnata nella tutela di donne e bambini in difficoltà, offrendo supporto legale gratuito e mettendo a loro disposizione le cosiddette “Case Buone”. La somma di oltre 8.600 € è stata raccolta con un’iniziativa dalla meccanica molto semplice,

promossa con la campagna “Difendiamo assieme il diritto ad essere bambini”: dal 4 giugno al 1° luglio i Clienti potevano scegliere di arrotondare il proprio scontrino, destinando la differenza a “La Caramella Buona”. Sono stati così raccolti oltre 4.000 €, che Pam local ha provveduto a raddoppiare al fine di offrire un aiuto concreto alle famiglie che si affidano all’associazione: dal sostegno alle spese dei numerosi processi in atto di cui si fa carico la onlus con i suoi avvocati, alla copertura di una parte dei costi legati alla gestione delle Case Buone.

“Siamo molto orgogliosi della generosità dimostrata ancora una volta dai nostri Clienti, che si schierano sempre al nostro fianco quando scegliamo di supportare associazioni come La Caramella Buona”, ha commentato Andrea Zoratti, Direttore Canale Prossimità di Pam Panorama “Conosciamo bene questa onlus e sappiamo quanto possa essere importante anche il più piccolo contributo per portare avanti la loro importante missione.” “Con questa importante donazione – dichiarano insieme Roberto Mirabile, Presidente de La Caramella Buona e la nota criminologa Roberta Bruzzone, Vice Presidente – potremo ospitare gratuitamente altre mamme con bambini in difficoltà. Ci piace particolarmente lo spirito col quale Pam local, coinvolgendo i suoi clienti, sostiene questa nobile causa: non un aiuto spot, ma una sinergia continuativa che permette ottimi risultati. Sempre dalla parte dei bambini!”