Riapre Pam local in via Garibaldi, Mazzocco: "Vogliamo diventare il punto di riferimento, anche per la sicurezza"

Riapre oggi, 3 maggio, il supermercato Pam local in via Garibaldi, 22 a Parma. L'orario di apertura, sette giorni su sette, è dalle 8 di mattina alle 21, la domenica dalle 9 alle 21. Abbiamo chiesto al responsabile vendite di Pam local Renato Mazzucco, qual'è l'obiettivo di questa riapertura e perchè ha scelto di puntare sulla nostra città e su via Garibaldi in particolare.

"La nostra è' una sfida -esordisce Renato Mazzucco- Pam local si divide tra la divisione Franchising, che aveva in gestione questo punto vendita e la divisione Pam local diretti. Ora lo abbiamo ripreso in mano come Divisione diretti. Dal mio punto di vista via Garibaldi è una buona location, strategicamente vogliamo diventare il punto di riferimento della via: un negozio aperto dalle 8 di mattina alle 9 di sera, dove vogliamo dare tutti i servizi possibili che dà Pam local, un negozio dove i clienti possono comprare pane e latte freschissimi anche se confezionati. Il nostro obiettivo è anche dare una certa sicurezza alla clientela perchè la via, pur essendo in centro, ha spesso problemi di questo tipo. Oltre agli addetti alla vendita ci sarà anche una guardia, tutto il giorno, in modo da infondere sicurezza e prevenire gli atteggiamenti di certe 'bande' che, durante la gestione precedente, venivano a depredare il punto vendita. Oltre a questo abbiamo anche abbiamo assunto sei persone di Parma che lavoreranno all'interno del supermercato".

