Parma Alimentare: missione business a New York

È considerato il più grande marketplace dedicato alle specialità alimentari e beverage del Nord America, con oltre 2.400 espositori - di cui 1.100 non americani e provenienti da ben

54 Paesi - e 34.000 visitatori professionali attesi, tra specialisti del retail, dell’horeca e del foodservice: parliamo del Summer Fancy Food Show di New York. Anche quest’anno, Parma Alimentare, dal 30 giugno al 2 luglio, sarà presente nella città della Grande Mela, capitanando una collettiva di otto aziende parmensi: Agugiaro & Figna Molini, Cooperativa Casearia Agrinascente, Fratelli Galloni, Rizzoli Emanuelli, Rodolfi Mansueto, Ruliano, Zarotti e Zuccato Fratelli.

Come spiega Alessandra Foppiano: «New York è la principale porta di accesso al Nord America: un mercato storicamente strategico per l’alimentare parmense, se pensiamo che gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato extra UE - e il terzo in assoluto - per il nostro export alimentare. Per questo è fondamentale per il sistema Parma avere una presenza al Summer Fancy Food Show. Stiamo performando molto bene: nei primi tre mesi del 2018, rispetto al pari periodo 2017, le esportazioni food verso gli Usa sono cresciute dell’8,4%, raggiungendo un valore di 34,44 milioni di euro. Particolarevitalità hanno dimostrato i settori della frutta e delle conserve vegetali (+29%), dei prodotti da forno e farinacei (+27,9%), delle carni lavorate (+10,8%). Cresce anche il lattiero-caseario, + 5,6%». Il quadro è positivo se si considera l’area estesa del Nord America: in questo caso l’incremento

dell’export è del 7,7%, per un valore di 44,34 milioni di euro.

La presenza espositiva al Summer Fancy Food Show non esaurisce la missione business di Parma Alimentare negli Stati Uniti. «In una logica di sistema, affiancheremo ITA - Italian Trade Agency e Fiere di Parma, tra gli altri partner, nel progetto della ‘Extraordinary Authentic Italian Taste’ Lounge tutta italiana che verrà allestita al River Pavilion del Javits Center: siamo convinti che l’ampliamento della rete di business passi attraverso relazioni privilegiate con i top buyer. Di qui l’idea di uno spazio ad hoc, dove promuovere l’autenticità dell’Italian Food & Wine e offrire un trattamento esclusivo ai visitatori professionali del Summer Fancy Food Show. Parma Alimentare gestirà una postazione di cucina, dove agli ospiti Lounge verranno offerte degustazioni di Parmigiano Reggiano DOP, Prosciutto di Parma DOP, prodotti ittici, pomodoro e prodotti da forno, in collaborazione con Agugiaro & Figna, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Fratelli Galloni, Rizzoli Emanuelli, Rodolfi Mansueto e Zarotti. A firmare le proposte culinarie sarà lo chef Antonio Villani, di ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana: un partner che abbiamo scelto per le radici parmensi, per l’autorevolezza, trattandosi del più importante centro al mondo dedicato alla formazione in materia di cucina italiana, e per l’internazionalità, essendo i diplomati ALMA ambasciatori dell’eccellenza italiana nella ristorazione».

La “Extraordinary Authentic Italian Taste” Lounge vivrà il suo momento clou in occasione del GalaDinner “Authentic Italian Gourmet Party”, in programma il 1° luglio: previsto un aperitivo, con offerta di finger food, e una cena “corale”, firmata da 11 chef, per 600 ospiti. A supervisionare la serata sarà lo chef tre stelle Michelin Heinz Beck, che firmerà un piatto gourmet. In scaletta anche un momento di intrattenimento musicale, con l’esibizione di Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor Italia 2017.