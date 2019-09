parma fa scuola nella sostenibilità aziendale: chiesi farmaceutici e davines, b corp certificate, lanciano un appello alle aziende di tutto il paese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Negli ultimi giorni, 181 amministratori delegati delle più grandi aziende USA si sono riuniti per riaprire uno dei dibattiti che potrebbe cambiare il nostro futuro: come sviluppare un modello di business che crei valore per tutti gli stakeholders e non solo per gli azionisti? In Italia alcune aziende hanno già fatto una scelta di sostenibilità, decidendo di misurare l’impatto verso i lavoratori, i clienti, i fornitori, l’ambiente e la comunità circostante con lo stesso rigore con cui misurano i risultati economici. Fra queste emergono 2 aziende di Parma: Chiesi Farmaceutici e Davines. Anche grazie al contributo di Chiesi Farmaceutici e Davines e attraverso una pagina pubblicitaria su Corriere della Sera e la Repubblica, oggi è stato lanciato un importante appello con l’obiettivo di sensibilizzare nuove realtà industriali sul tema della sostenibilità e spingerle ad aderire al movimento delle Benefit Corporation. Solo un netto cambio di paradigma può infatti produrre il miglioramento di cui il pianeta oggi ha bisogno, nella lettera pubblicata questa mattina si legge infatti: “Dobbiamo ancora lavorare molto per far capire che l’attenzione verso gli stakeholder genera maggiore fiducia e valore. Soprattutto assicura la possibilità di raggiungere quello che dovrebbe essere il fine ultimo del capitalismo: il bene di tutti, oggi e nel lungo termine”. Le aziende che aderiscono al movimento delle Benefit Corporation stanno riscrivendo il modo di fare impresa, perché la loro attività economica crea un impatto positivo su persone e ambiente circostante, non solo su investitori e dipendenti. Come? Operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente e perseguendo uno scopo più alto del solo profitto. Presenti in 130 settori e in 50 paesi, il movimento B Corp conta oggi più di 2.500 membri in tutto il mondo. In Italia attualmente ci sono 85 B Corp certificate e oltre 350 le società benefit.