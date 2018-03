Parmacotto vince il premio speciale Healthy Foood

Armadietto spa, tra le più note aziende italiane nella produzione e commercializzazione di cotti e affettati, è stata insignita dalla rivista trade FOOD dell'award PRODOTTO FOOD 2018. Parmacotto è risultata vincitrice del Premio Speciale Healthy Food, volto a valorizzare i prodotti che meglio hanno saputo cogliere il trend di consumo salutista.

Il prodotto premiato, in particolare, è il Petto di Pollo alla Curcuma, una novità lanciata quest’anno nel banco frigo, ottenuto da un attenta selezione della materia prima, italiana, con una particolare attenzione per la cottura a vapore, lenta e graduale. La forma distintiva della fetta, lo rende un prodotto premiante da un punto di vista visivo e perfettamente in linea con le crescenti esigenze salutistiche.

Andrea Schivazappa, AD di Parmacotto, ha dichiarato: “Questo riconoscimento è molto importante per Parmacotto perché testimonia l’impegno in questi ultimi anni su qualità e innovazione, valori che ci hanno permesso di raggiungere livelli di crescita che ci pongono ai primi posti nel ranking delle migliori aziende del settore”.

La premiazione di Prodotto Food 2018 si è svolta nella mattinata di lunedì 5 marzo all’interno del convegno FOOD MATCH. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è stato organizzato dalla rivista FOOD in partnership con Facebook.