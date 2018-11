Quali sono le regole minime per una gestione corretta dei nostri risparmi? Un incontro pubblico aiuta a capirne di più

"Tutela dei risparmiatori e educazione finanziaria": è questo il titolo dell'incontro pubblico promosso da Federconsumatori Parma, Comune di Sorbolo, CGIL e SPI di Sorbolo per il prossimo giovedì 29 novembre, alle ore 14.30, presso il Centro Civico di Sorbolo in via Gruppini.

Per aiutare la cittadinanza a capire cosa succede ai nostri risparmi interverranno il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari, Fabrizio Ghidini, presidente Federconsumatori Parma, Valentina Anelli, segretaria generale SPI CGIL Parma, Rosa Lauriola e Marcello Spaggiari, consulenti legali Federconsumatori Parma, Jaime Nazar, educatore finanziario AIEF. A presidere l'incontro sarà Paolo Bertoletti, segretario facente funzioni CGIL zona Sorbolo e Colorno