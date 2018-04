Sai “come allevare il tuo pulcino”? vieni a scoprirlo da agrifutura a mezzani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Con l’obiettivo di far riscoprire la genuinità delle tradizioni rurali italiane alle ore 10 di sabato 21 aprile, presso il rivenditore Agrifutura di Mezzani a Parma, Raggio di Sole® ha in programma una giornata tecnica dedicata all’allevamento del pulcino. Durante questa giornata speciale, visitatori e clienti potranno ricevere tutte le istruzioni necessarie per poter sperimentare in prima persona l’appagante esperienza di un allevamento “chiavi in mano” e acquistare tanti dei prodotti che Raggio di Sole® mette a disposizione per intraprendere al meglio quest’avventura. Amore per la terra, per gli animali e per la vita all’aria aperta guidano da sempre la filosofia di Raggio di Sole®: una sana e corretta alimentazione, il benessere psicologico di adulti e bambini derivante dall’attività di allevare a casa propria, fanno sì che l’allevamento “a casa propria” non sia solo un hobby semplice e divertente ma anche un’occasione di aggregazione per tutta la famiglia. Sabato 21 aprile alle ore 10 vieni a trovarci da Agrifutura a Mezzani in provincia di Parma per scoprire “Come allevare il tuo Pulcino”!, Ti aspettano tanti gadget in omaggio e altre bellissime sorprese!