Sciare low-cost: grazie alla startup italiana GoGoBus è possibile

GoGoBus è la prima startup italiana ad aver lanciato, nel 2015, un servizio di bus-sharing attivo in Europa. L'azienda, composta da un giovane team di 9 persone che lavorano nelle sedi di Milano e Napoli, permette di raggiungere eventi, concerti, destinazioni marittime e montane con una formula low-cost. Entrando nel vivo della stagione invernale, GoGoBus, inoltre, ha attivato il progetto “I Bus della Neve”, un servizio dislocato su tutto il territorio nazionale che permette di raggiungere facilmente gli impianti sciistici più vicini a diverse città.

Un risparmio tra il 20% e il 60%

Sfruttando il principio dell'economia condivisa, GoGoBus offre un servizio che consente di risparmiare significativamente (tra il 20% ed il 60%) sul costo dello spostamento per il singolo, rispetto all’utilizzo della propria auto. Questo accade grazie alla possibilità di trasportare più persone contemporaneamente sullo stesso bus e grazie agli accordi con le stazioni sciistiche: i costi, infatti, vengono ottimizzati e il risparmio è notevole.

Inoltre, prenotando i primi posti sul Bus della Neve, è possibile risparmiare fino al 40% sul prezzo pieno del biglietto del bus. L'intera procedura di prenotazione può essere svolta sia online, attraverso il sito (https://www.gogobus.it/it/), che in una delle oltre 60 agenzie convenzionate nelle diverse

città di partenza. Una scelta che abbraccia la mobilità sostenibile. L’ecosostenibilità e il rispetto dell’ambiente sono aspetti essenziali che stanno a cuore a GoGoBus.

Grazie all’iniziativa di questa startup, infatti, si ha un beneficio anche per quanto concerne l'impatto sull’ambiente: si registra una diminuzione dell’emissione di CO2 fino a 4 volte, rispetto ad un'automobile a pieno carico. “Per noi si tratta di un dato importante, perché sempre di più oggi le aziende devono guardare in una direzione che non punti solamente al mero profitto, ma che sia in grado di apportare anche dei cambiamenti positivi al contesto in cui sono inserite” spiega Alessandro Zocca, CEO di GoGoBus.

Un servizio “tutto incluso”

GoGoBus mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di riservare direttamente online il proprio skipass giornaliero e di ritirarlo una volta saliti a bordo del bus, evitando la fila alle casse.

Inoltre, sempre sul sito di GoGoBus, i clienti possono noleggiare sci o snowboard, prenotare delle lezioni private e acquistare dei buoni per la colazione ed il pranzo. Il tutto viene erogato tramite un voucher digitale che può essere mostrato, attraverso il proprio smartphone, al negozio convenzionato. Il servizio offerto da GoGoBus è indicato anche per chi non sa sciare, ma vuole comunque passare una giornata sulla neve. È infatti possibile acquistare solamente il biglietto del bus e la salita in funivia senza sci.

I numeri di GoGoBus e dei Bus della Neve

Nella stagione scorsa, sono state oltre 3.000 le persone ad aver scelto questa soluzione per poter raggiungere gli impianti sciistici locali. Si tratta della modalità di spostamento preferita da gruppi di amici, spesso universitari fuori sede che desiderano passare una giornata sulla neve. Nello specifico, oltre il 70% dei viaggiatori ha un'età compresa tra i 18 ed i 34 anni, anche se non mancano gruppi familiari e di pensionati, che compongono il restante 30%.

Parma – Reggio Emilia – Cimone

A partire dal 20 gennaio, sarà attiva, nei weekend, la tratta che da Parma porta sulle bellissime piste del Cimone (tempo stimato: meno di tre ore).

A partire da 39 euro, sarà possibile prenotare il proprio posto sul Bus della Neve e lo skipass giornaliero. Viaggiando da soli, scegliendo GoGoBus, si avrà un risparmio medio del 40%, rispetto allo spostamento via auto. La partenza è prevista alle ore 6:00 dal Palasport di Parma e saranno attive due fermate intermedie: la prima sarà al Parcheggio Scambiatore A1 (6:15) e la seconda a Reggio Emilia, presso la Stazione Mediopadana AV (6:40).

Il ritorno è previsto all'orario di chiusura delle piste.