scopri chiavari con visitpass, la carta servizi digitale che offre il meglio a prezzi agevolati

Non è mai stato così semplice organizzare una trasferta della propria squadra del cuore (magari con al seguito la propria famiglia). Collegandosi al portale www.visitpass.it e selezionando "Chiavari" tra le città proposte i tifosi Gialloblù potranno visionare e selezionare le attività commerciali nelle quali pernottare, pranzare o i negozi nei quali fare shopping con prezzi imbattibili. Ogni attività commerciale affiliata a VISITpass (partner ufficiale Virtus Entella), dedica al tifoso una speciale promozione che può arrivare fino al 30% di sconto per i propri servizi. Basterà collegarsi al link: https://visitpass.it/accedi/ seguire una semplice procedura di registrazione, compilare i dati della propria tessera digitale (numero persone, nomi e cognomi) ed inserendo il codice coupon “entella-parma” (che azzera il costo di 9 euro della tessera digitale) e il gioco è fatto! Una volta arrivato presso la struttura prescelta, l'utente non dovrà fare altro che esibire sul proprio cellulare il “pass digitale” ricevendo immediatamente la promozione esclusiva riservata ai soli possessori di VISITpass! VISITpass sviluppa in collaborazione con i Club il "Progetto Accoglienza Tifosi” per incentivare i tifosi ospiti a seguire la propria squadra del cuore in trasferta, non limitando il loro tempo di permanenza alla sola partita, ma estendendolo alla giornata intera o addirittura al weekend! Sempre in collaborazione con i Club, VISITpass sviluppa “esperienze emozionali” come Tour all'interno degli stadi, con accesso agli spogliatoi, sala stampa, terreno di gioco e area hospitality, eventi per conoscere atleti e molte altre iniziative volte ad avvicinare sempre di più i Tifosi alla loro squadra del cuore! www.visitpass.it - Vivi il Calcio, scopri nuove città! - #NextGameNextTrip!