Sentient Blue Technologies, start-up innovativa made in parma, è stata selezionata come semifinalista per il programma dell'acceleratore statunitense genius ny

12 Novembre 2018 Stradella di Collecchio, Parma, Italia Sentient Blue Technologies è l’unica Start-Up europea selezionata come semi-finalista per il programma dell’acceleratore Genius New York. Sentient Blue Technologies S.r.l. è orgogliosa di annunciare che l'8 Novembre 2018 è stata selezionata come semifinalista per il concorso indetto dall’acceleratore Genius New York, la competizione più grande al mondo nel settore degli UAS (veicoli aerei senza equipaggio), operata in stretta collaborazione con CenterState CEO e il Tech Garden di New York con sede nella città di Syracuse NY, negli Stati Uniti. I quindici semi-finalisti sono stati selezionati tra 350 candidature di aziende internazionali e molto competitive. Sentient Blue è l'unica semifinalista europea, ed ha già riscontrato un'attenzione particolare da parte di esponenti del settore e da istituzioni finanziarie statunitensi, durante gli incontri avvenuti lo scorso Settembre nell'area di New York. Il programma Genius New York fa parte dell'ecosistema creato appositamente per i veicoli aerei senza equipaggio sostenuto dal governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, il quale, con un investimento totale di 250 milioni di dollari, mira a far diventare l’intera l'area il leader globale nella tecnologia degli UAV, creando posti di lavoro e stimolando l’economia locale. Il traguardo raggiunto rappresenta un’enorme opportunità per gli investitori che credono nel progetto di Sentient Blue e che vogliono supportarlo nel suo percorso. Il pitch finale si svolgerà nel corso del mese di Novembre a Syracuse NY, a seguito del quale saranno annunciati i cinque finalisti del programma. CenterState CEO preferirà le start-up che saranno in grado di portare investimenti utili a sostenere lo sviluppo economico dell'area, pertanto, tutti i nuovi investitori che decideranno di sostenere Sentient Blue trarranno beneficio dall'esito positivo della selezione. Il Team Sentient Blue crede fermamente che le competenze maturate nei decenni di esperienza all’interno del settore degli sport motoristici di Formula 1 e nell'industria aerospaziale siano una garanzia fondamentale a sostegno dei progressi tecnologici propost, tali da rendere il progetto un punto di svolta nel settore dei veicoli aerei senza equipaggio. Sentient Blue desidera ringraziare Genius New York, CenterState Corporation for Economic Opportunity e il Tech Garden New York per aver creduto nel progetto. Faremo del nostro meglio al fine di poter fare parte delle cinque start-up finaliste, e crediamo nell'idea di costituire una base operativa permanente all’interno di Central New York, il rivoluzionario ecosistema dedicato agli UAV.