strategic innovation summit 2018: a modena l’innovazione tecnologica è di ispirazione

“L’ispirazione è contagiosa e multiforme” diceva D. F. Wallace. Ed è proprio questa la parola d’ordine dello Strategic Innovation Summit organizzato da Assodel (Federazione Distretti Elettronica - Italia) il prossimo 27 giugno a ModenaFiere: ispirazione. Rivolgendosi ai manager e agli imprenditori del settore dell’industria e dell’elettronica, il Summit si propone quale appuntamento privilegiato per tutti coloro che desiderano fare dell’innovazione tecnologica una strategia di successo. Ambendo a diventare un “TED italiano”, l’evento offrirà – dalle 14.30 alle 18.30 – un momento di condivisione attraverso la presentazione di idee innovative, progetti vincenti e casi di successo ad elevato contenuto innovativo che possano essere “di ispirazione”. Partecipare allo Strategic Innovation Summit di Modena significa scoprire nuove strategie per il proprio business grazie anche alle analisi degli esperti sull’impatto dell’innovazione tecnologica in un mercato in continua evoluzione. Attraverso sessioni convegnistiche e incontri one-to-one saranno presentati gli ultimi trend del settore con un focus particolare sull’IIoT (Industrial Internet of Things), sul settore medicale e sull’e-mobility, oggi in grande fermento specialmente nella Motor Valley presente in Emilia Romagna. Il Summit si svolgerà unitamente al Fortronic Power, l’evento di riferimento in Italia sull’elettronica di potenza, in programma il giorno seguente - 28 giugno - nella stessa location. ISPIRAZIONE: TRA CASI DI SUCCESSO E AREE DEMO Lo Strategic Innovation Summit è l’appuntamento che mancava al management per stimolare un confronto su come l'innovazione possa dare un impulso di crescita a tutto il settore industriale e, soprattutto, conoscere chi, in Italia, ha saputo trasformare l’innovazione in una carta vincente, passando da realtà locale a eccellenza internazionale. Una vetrina di eccezione interamente dedicata alla presentazione di soluzioni e talenti tecnologicamente all'avanguardia, tutti rigorosamente italiani. Accanto alle presentazioni, sarà presente una speciale area dimostrativa in cui toccare con mano le soluzioni più innovative. In Italia si annoverano diverse aziende, anche di piccole dimensioni, e un numero impressionante di start-up con idee e progetti brillanti: ascoltarli e conoscerli sarà l’occasione per trarre ispirazione e farsi contaminare dalla disruption tecnologica a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, con l’avvento di nuove tecnologie come per esempio l’IoT (ma non solo). Tra le aziende partecipanti vi saranno Dallara Automobili, un’azienda automobilistica con forti radici sul territorio che sta scommettendo sulle nuove tecnologie digitali e sull’Internet of Things, e Rold, la cui La SmartFab, progettata per il monitoraggio intelligente delle linee di produzione industriale nella logica della digitalizzazione dei processi, si unirà all’esperienza e alle competenze di Italtel nelle attività di system integration, nelle soluzioni di Big Data & Analytics. Non mancheranno inoltre le start-up innovative del territorio, tra cui GlassUp, i cui visori a realtà aumentata hanno le potenzialità per rivoluzionare il lavoro in ambito industriale, medico e logistico, e Italian Volt, che offre sul mercato moto custom elettriche caratterizzate da un concentrato di tecnologia, efficienza e design, facendo dell’innovazione il suo punto di forza. NETWORKING E PREMIO ALL’INNOVAZIONE Al termine dell’evento si terrà l’annuale cena di Gala Assodel, aperta per l’occasione anche ai partecipanti del Summit. Un evento di networking imperdibile, in cui intervengono oltre 350 professionisti del settore e durante il quale si svolge la premiazione annuale degli Award Assodel che quest’anno riconoscerà, oltre ai migliori manufacturer dell’elettronica, anche le imprese più innovative.