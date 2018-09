torna a scuola con kiabi!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Si torna a scuola e KIABI corre in aiuto di grandi e piccini con la nuova collezione kids dedicata ad un Back to School davvero alla moda! Nel punto vendita KIABI di Parma (Centro Commerciale Parma Retail) è possibile trovare capi trendy e confortevoli pensati per i più piccoli e per il loro rientro a scuola. Una nuova collezione divertente e colorata realizzata con tessuti ecosostenibili in cotone organico come le t-shirt per maschietti e femminucce (in promozione a soli 3 euro). Inoltre nel punto vendita è possibile trovare…jeans alla moda ma super pratici e confortevoli, felpe patch, camice e t shirt passepartout da abbinare ai colorati e divertenti zainetti. Per festeggiare i suoi 40 anni di moda in tutto il mondo, l’azienda di abbigliamento francese ha presentato la sua prima linea dedicata all’eco friendly: ogni proposta è realizzata con materiali biologici, tramite un processo di lavorazione che punta al risparmio d’acqua e all’utilizzo di meno prodotti chimici. Per “Sostenibile” si intende, oggi, il modo migliore per produrre l’abbigliamento che compriamo ed indossiamo e KIABI ogni giorno si impegna nello sviluppo della sua linea ecologica che unisce qualità tecnica e creativa per un look moderno e allo stesso tempo sostenibile. Per un ritorno a scuola davvero speciale, inoltre, KIABI premia tutti i suoi clienti con il concorso “Tutti a scuola con KIABI”: dal 27 agosto al 30 settembre sarà possibile vincere una gilf card dal valore di 300€ dedicata proprio al look dei più piccoli. Partecipare è facile, basta collegarsi al sito www.kiabi.it, grattare la cartolina virtuale ed inserire il codice disponibile sulla pagina Facebook KIABI Italia oppure richiedere il codice direttamente alla cassa dello store dopo l’acquisto. Oltre ai capi dedicati al “Back to School”, nello store di Parma sono presenti i capi della nuova collezione autunno/inverno 2018. La nuova linea, realizzata dal direttore creativo KIABI Alexander Pesty, è ancora più fashion e versatile, con maglioni over size e stampe geometriche. KIABI accompagna i momenti speciali della vita propri clienti grazie ad outfit perfetti pensati per tutti! KIABI è il brand nato in Francia nel 1978 per iniziativa della famiglia Muliez, gruppo che ha fondato Auchan, Decathlon, Leroy Merlin e Pimkie. Da quasi 40 anni a fianco delle famiglie di tutto il mondo con un’offerta di moda unica, divertente e accessibile, con un eccellente rapporto qualità prezzo. KIABI oggi veste i momenti più belli della vita dei propri clienti, uomo, donna, bambino, bebè, premaman e taglie comode. Una shopping experience tecnologica e innovativa rende il momento dell’acquisto un vero e proprio divertimento da condividere con chi si ama, per un primo giorno di scuola o un appuntamento semplicemente perfetti e firmati KIABI. KIABI, LA FELICITÀ TI DONA.

