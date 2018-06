Un premio a quattro imprese storiche del territorio

Sono stati premiati questo pomeriggio nella sede di via La Spezia gli associati più longevi e fedeli a Fismo-Confesercenti Parma. Quattro i titolari di imprese che hanno ricevuto per l’occasione una targa come attestato di benemerenza dal presidente provinciale di Confesercenti Parma, Francesca Chittolini, e dal presidente provinciale Fismo Confesercenti Parma, Giorgio Vernazza: Lodovico Curti, titolare di un'attività ultracentenaria, Curti Underwear di via Repubblica, avviata nel lontano 1904 per merito del nonno, poi rilevata dal padre nel 1954 e ora condotta, a partire dal 1985, da Lodovico. Paolo Borghi, titolare dal 1995 dell'omonimo negozio di abbigliamento in via Emilia Est, fondato dal padre nel 1954. Corrado Borelli, titolare del negozio di abbigliamento in piazza Ghiaia 4, in attività dal 1964. Oreste Rodolfi, titolare dell'omonimo negozio in attività dal 1958 in piazza Partigiani d'Italia a Collecchio. Una grande festa dedicata dall’associazione a tutti i negozi e alle piccole e medie imprese che ogni giorno contribuiscono al benessere di Parma e provincia.