Winelivery sbarca a Parma: consegna a domicilio di alcolici, ghiaccio e soft drink in 30 minuti

Winelivery, servizio di consegna a domicilio di alcolici, ghiaccio e soft drink in 30 minuti ed alla temperatura ideale, apre finalmente a Parma.

In questo periodo di lockdown l’azienda, grazie alla sua capillare diffusione geografica da Nord a Sud in tutto lo stivale, ha permesso a molti italiani di salvaguardare le belle abitudini, come quella di godersi un buon bicchiere di vino durante il pasto e dell’aperitivo al tramonto, anche se tra le mura domestiche.

“Abbiamo scelto di portare Winelivery a Parma per diffondere la nostra passione del buon vino e contribuire alla crescita dei nostri vini Franciacorta Santa Croce.” Racconta Matteo Cavalieri uno degli imprenditori locali che ha investito nell’apertura, “Siamo anche entusiasti di poter portare nelle case dei nostri concittadini le selezioni di Champagne e Cremant studiate apposta per loro!"

Per i cittadini di Parma Winelivery rappresenterà una sorta di salvavita per festeggiare al meglio la ricorrenza di San Giovanni evitando luoghi affollati, nel rispetto dell’attuale momento storico e nella comodità delle proprie abitazioni. Sarà come avere fra le proprie mani un sommelier personale, infatti, L’App per bere! grazie ad un sofisticato sistema di algoritmi permette al cliente di trovare la bottiglia perfetta per ogni occasione. Basterà infatti scaricare l’app, attivare il “Wine Advisor” e attraverso 4 semplici domande saprà consigliare il vino che il cliente ancora non sapeva di desiderare. Pensavate fosse il Lambrusco? Lasciatevi sorprendere dai consigli dell’esperto e chiudete in bellezza la serata della Rugiada con un buon nocino!

Winelivery è una realtà che va incontro sia ai clienti che ai produttori grazie ad una filiera cortissima che, specialmente in questo periodo ha permesso di supportare un settore che ha visto un grosso decremento della domanda causato dalle chiusure di bar e ristoranti. “Offriamo ai nostri clienti un’esperienza superiore, associando al servizio di consegna un team per la selezione dei migliori produttori italiani e stranieri.” afferma Andrea Antinori, founder di Winelivery “Non abbiamo intermediari ed instauriamo rapporti esclusivi con i produttori, le nostre bottiglie arrivano dal produttore direttamente a casa del cliente, valorizzate da un servizio eccellente. Grazie alla filiera corta, Winelivery è capace di offrire tutto questo ad un prezzo competitivo per il cliente finale.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie al lavoro dei sommelier, l’offerta di Winelivery varia da città a città per andare incontro a quelli che sono i gusti locali, per farci così trovare pronti a riempire i calici di tutti gli amici di Parma!