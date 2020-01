1+1=11 (habitus): in mostra a Parma i dipinti di Andrea Saltini

Inaugurerà venerdì 24 gennaio, alle ore 18:30, a Palazzo Pallavicino di Parma, alla presenza dell’artista, 1+1=11 (habitus), l’esposizione delle opere di Andrea Saltini. La mostra, inserita nel programma di ‘Parma 2020 – Capitale italiana della cultura’, e realizzata con il patrocinio del Comune di Parma e della Fondazione Cariparma, avrà luogo presso lo Studio dell’interior designer Maura Ferrari, al civico 37 di Borgo Giacomo Tommasini: qui i visitatori potranno scoprire il progetto presentato in anteprima allo SWAB di Barcellona nel settembre 2019 in collaborazione con Noadressgallery di Rio de Janeiro, di cui quella parmigiana rappresenta la prima delle tre tappe che, nel 2020, lo vedranno esposto anche a Stoccarda e, infine, Rio de Janeiro.

“1+1=11 – spiega l’artista - è un lavoro che ha la pretesa di indagare il fragile equilibrio tra i rapporti interpersonali, in cui 1+1 non è uguale a due ma a uno/uno oppure a undici”.

La continua ricerca di Saltini sembra fondere per la prima volta ideazione ed esecuzione dell'opera stessa in un estremo tentativo di ‘equilibrio’, di somma 1+1, in un dialogo tra materiali diversi che convivono (11) o ponendo in relazione tra loro (1/1) pittura, disegno, scultura, installazione e atti performativi.

Ogni serie, ogni gruppo di lavoro esplora un momento in particolare: il 24 gennaio l’esposizione della cornice di Palazzo Pallavicino si riferirà all'Habitus mentis, il modo di pensare e ragionare conseguente all'educazione ricevuta o a particolari abitudini di vita.La mostra durerà fino alla fine di aprile, con un momento performativo che, ideato e diretto da Andrea Saltini e interpretato da Gabriele Baracco in collaborazione con Oro Nero Creazioni e Settedifiori Studio, avrà luogo venerdì 28 febbraio alle ore 19:00, con repliche nella stessa serata alle ore 20:00, alle 21:00 e alle 22:00, all’interno della Chiesa Evangelica in b.go Giacomo Tommasini 26/A,.

Dal 24 gennaio al 26 aprile 2020

Parma, Palazzo Pallavicino - Borgo Giacomo Tommasini, 37

Inaugurazione venerdì 24 gennaio dalle ore 18:30 alla presenza dell’artista.

Informazioni: 328.6539229 - 0521.238065 - designer@mauraferrari.it

L’ARTISTA

Andrea Saltini

Pittore, poeta, direttore artistico, performer, costruisce attraverso le sue opere un mondo giocoso e surreale dove la logica sembra soffrire di una strana forma di disorientamento, un micro mondo dove tutto è connesso e dissociato a un tempo. I suoi dipinti comprendono anche, soprattutto, unteatro altamente poetico, il non detto, uno spazio di silenzio evocativo. Ha pubblicato numerosi libri ed è rappresentato da gallerie di tutto il mondo (Svizzera, USA, Francia, Argentina, Regno Unito, Sud Africa). Le sue opere sono presenti in importanti collezioni private e pubbliche e la sua carriera è costellata di riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui la partecipazione (2013) 55° Biennale d’Arte di Venezia, curata da Massimiliano Gioni // (2016) RSA Open Prize conferitogli dalla Royal Scottish Academy of Art and Architecture, di Edimburgo

(Regno Unito).