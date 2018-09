Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Invito alla Manifestazione Sportiva “1° MEMORIAL PIER LUIGI ODDI” Sabato 15 e domenica 16 settembre 2018 Campi U.S. Audace Parrocchia Corpus Domini Parma, 11 settembre 2018 - Nel segno del ricordo e della continuità con la storica attività sportiva la società U.S. Audace organizza per sabato 15 e domenica 16 settembre presso il Campo Calcio Parrocchiale del Corpus Domini in via De Giovanni 8 il “1° Memorial Pier Luigi Oddi”, Torneo a otto squadre riservato alla categoria dei Pulcini nati nel 2010, dando così il via alla nuova stagione sportiva. Il torneo nasce per ricordare Pier Luigi Oddi, custode per oltre vent’anni degli impianti sportivi, simbolo dell’Audace e punto di riferimento per giovani, allenatori e dirigenti. A disputare il torneo saranno i Pulcini delle squadre U.S. Audace, Fraore, Juventus Club, Inter Club, Montebello, Paradigna e Felino. Sabato 15 dalle ore 14.00 inizieranno le fasi preliminari del torneo che proseguirà nella mattinata di domenica 16, a partire dalle ore 9.00, con le semifinali mentre al pomeriggio si svolgeranno le finali e le premiazioni del Torneo. Nell’ambito della manifestazione sabato alle ore 18.00 si terrà la cerimonia di presentazione di tutte le squadre dell’U.S. Audace a cui interverranno anche alcuni tecnici del Settore Giovanile del Parma Calcio 1913. Oltre alla Scuola Calcio, accreditata della qualifica di “Elite” nell’ambito della FIGC, alle rose e agli staff delle dieci squadre che militeranno nei diversi campionati sia dell’Attività di Base che del Settore Giovanile e Scolastico Federale nonché degli Enti di Promozione Sportiva Provinciali, verranno presentati anche i progetti e le iniziative che la società offrirà ai propri ragazzi. Importanti novità saranno presentate anche nell’ambito Tecnico-Organizzativo, prima fra tutte l’introduzione nello staff di Alessandro Piscina che assume l’incarico di Direttore dell’Area Tecnica, figura già forte della sua esperienza di allenatore in diverse categorie sino all’Eccellenza in cui ha ottenuto rilevanti risultati sia tecnici che sportivi. Sabato dalle ore 16:00 sarà aperta la “Cucina di Gigi” con torta fritta e salume anche da asporto e domenica sarà possibile pranzare con tortelli, arrosto, patatine, fagioli e dolce a cura di Cral Barilla, Circolo Anspi Corpus Domini, Parrocchia Corpus Domini, Scout Parma 3 e U.S. Audace. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alla società sportiva U.S Audace e alla Parrocchia Corpus Domini per le grosse spese sostenute nei mesi scorsi per il rifacimento degli spogliatoi dell’impianto sportivo. A breve verranno inaugurati i nuovi spogliatoi dell’U.S. Audace totalmente ristrutturati nei mesi scorsi con il taglio del nastro e la benedizione da parte del parroco del Corpus Domini Don Marco Uriati, alla presenza delle autorità cittadine e ai campioni dello sport. Questo gesto suggellerà simbolicamente la continuità sportiva della storica società cittadina nel proprio alveo naturale dell’Oratorio Parrocchiale del Corpus Domini, offrendo così ai ragazzi spazi più moderni e adeguati all’interno della storica struttura, in aggiunta agli impianti dell’adiacente Parco Ferrari già ampliati e ammodernati. Per informazioni e contatti Torneo: Massimiliano 335 775 8848 Per prenotazioni cucina: Roberta 347 881 8918