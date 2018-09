13-23 settembre: l’Ateneo accoglie gli studenti stranieri in mobilità

L’Università di Parma organizza, con la partecipazione dell’associazione International Exchange Erasmus Student Netword-IEESN-ASSI Parma, del Conservatorio Arrigo Boito e del Comune di Parma, l’Induction Week di benvenuto per gli studenti stranieri in mobilità Erasmus+.

Da mercoledì 13 a domenica 23 settembre sono previsti incontri informativi presso i singoli Dipartimenti e in diversi plessi universitari. Il 14 settembre nell’Aula C del plesso di piazzale San Francesco si terrà un Welcome Day, durante il quale l’Università darà il benvenuto agli studenti stranieri, verranno presentate le attività dell’Induction Week e verranno fornite informazioni amministrative e sulle opportunità offerte agli studenti dall’Ateneo e dal contesto territoriale.

Nell’Induction Week sono previsti: visite guidate della città, visita e concerto al Conservatorio, visita del Centro Universitario Sportivo-CUS Parma del Campus Scienze e Tecnologie, cena tipica parmigiana, serata in discoteca e, nei week end, pic nic, gita fuoriporta, visita allo Centro Studi e Archivio della Comunicazione-CSAC dell’Università.

Mercoledì 19 settembre alle ore 18, presso l’InformaGiovani di Parma (via Melloni 1), si terrà la premiazione delle migliori fotografie del concorso Photocontest “Home. Motion. Emotion”.