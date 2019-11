1349, triumph of death e kampfar al black winter festival: la xii edizione al campus industry

Nihil Prod & Daemon Star Agency - in collaborazione con il Campus Industry Music di Parma - presentano la dodicesima edizione del Black Winter Festival. Il locale di Largo Simonini si conferma così sempre più come un punto di riferimento per la musica metal a livello internazionale, con date che attirano appassionati da tutta Europa.



Sabato 30 novembre, a partire dalle 15:00 si susseguiranno sul palco alcune tra le migliori formazioni metal provenienti da tutta Europa. Culmine della serata saranno i concerti delle formazioni norvegesi 1349 e Kampfar e di Tom G. Warrior che con i Triumph of Death suonerà gli Hellhammer (fondati dallo stesso Warrior), nell’unica data italiana del tour. I 1349, in particolare, sono gli headliner dell’evento, con il settimo disco di studio, "The Infernal Pathway", pubblicato poche settimane fa. Fondati nel 1997 a Oslo, sono oggi considerati tra le band fondamentali del black metal.



L'importante rassegna metal propone anche altre due band norvegesi, i Mork e i Djevelkult, entrambi per la prima volta in Italia, i greci Lucifer's Child, anche loro una novità per il Bel Paese, e gli italiani Selvans, Imago Mortis e Shadowthrone. Biglietti disponibili a 40 euro in cassa. Aftershow con Mike De Chirico (Caronte). Dj set Heavy Metal - Death Metal - Thrash Metal.

