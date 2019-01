15 febbraio single night speed date con apericena al cles caffe

15 FEBBRAIO 2019 San Faustino Ore 20:30

LA NOTTE DEI SINGLE

In Collaborazione con L' Associazione Conoscersi in Città A e

Cles Caffe di Vicoferitile PR

Presenta:

SPEED DATE NIGHT

Una serata per conoscersi e socializzare. Finalmente è arrivato in città un po di brio. Social-Game SPEED-DATE



Ed ecco il programma della serata- Alle 20.00 ritrovo per la serata



- Quando tutti i prenotati sono arrivati inizia il gioco alle 20.30

- Finito il gioco tutti in compagnia, brindiamo con Big Buffet caldo e freddo, un primo piatto e una consumazione inclusi

TUTTO COMPRESO A 17 EURO!!!! (incluso tesseramento associazione € 5)

Evento a numero chiuso

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cles Caffe 0521 147 5676

Savina Priami 347 737 8936