❉ 21 dicembre: christmas in art lab! ❉

🎄CHRISTMAS IN ART-LAB🎄



Quest'anno Art Lab Occupato insieme a Associazione Culturale BuUUio, Collettivo La Défense, TØRØ e altri collettivi e amici vari organizza l'evento natalizio più carico di Parma

________________________

Dalle 18.00 🎉🎉🎉🎉



Mercatino Natalizio 🎁

Torna l'appuntamento con il nostro particolare mercatino, dove potrete trovare una gran quantità di materiale autoprodotto dall'abbigliamento, a stampe, disegni e quadri originali, un buon modo per fare un regalo diverso, originale e assolutamente unico, aiutando anche la causa e la carriera delle persone che incontrerete e conoscerete!



★Chomp

★Broken Teeth

★La Piazza delle Possibilità

★Trust Nobody Clothing

★papaveri e rondini

★Budget Living

★Burro serigrafia

★Spiagge Records

★Depressione Proletaria

★ MyZoe Creazioni

e molti altri

_________________________

dalle 18.30 live set e dj set 🎧🎧🎧🎧

★Blkldg

Jamil. 1990. Napoli/Bologna. Loops. Drums. Food. Creativity.

_________________________

dalle 22.00

★I Figli di NuncaNada

sono un trio, l'idea composta da Pietro Aimi (matite malefiche) Iērri (corde del diavolo e fx), CapTain Cave Man (synth e canto degli angeli) e Luigi Martinelli (il violino della capra). La loro performance è un'imperfetta improvvisazione che mira a destrutturare l'idea del cantautorato classico per far esplodere pulsioni e suoni autenticamente sporchi, in un poliedrico mix di synth wave, blues, poesia russa, mitologia greca fumettizzata e malessere.

Il loro padre è un collettivo, NuncaNada, che nasce come sfogo creativo di talenti diversi che trovano coesione nella performance d'improvvisazione.

Nasce tutto dalle sbronze in una casa con la parete obliqua



★ The Procrastinators

The Procrastinators sono una nuova mefistofelica creatura bolognese tra il punk nero, il garage fuzz e il post punk americano. Con chitarraccia e lamenti di tradizione marchigiana, una sezione ritmica matta e paludosa, si divincolano tra disagi post-urbani e contemplazioni fuorvianti sull'amore finito.



★ Diluvio

https://www.facebook.com/xdiluviox/

Diluvio è un progetto strumentale in bilico tra post-rock e soundtracking. È un progetto che unisce componenti di diverse esperienze, all’esordio con un lavoro complesso, strumentale, dalle movenze ipnotiche e avvolgenti. "Trasformare il nulla" è il loro primo disco uscito per Dreamingorilla rec., DiNotte rec. e We Work Records. È un titolo volutamente aperto, che lascia la possibilità di essere interpretato sulla base delle proprie esperienze personali.



★con proiezione live painting a cura di Pietro Aimi

________________________

dalle 01:00

★Blkldg

Selecta & beatmaking

________________________



★A scaldarci in cortile nonostante le temperature un pò di vin brulè

✽ INGRESSO A OFFERTA LIBERA

📍 Vi aspettiamo IN BORGO TANZI, 26

________________________

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...