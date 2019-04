25 aprile in fattoria

#25AprileInFattoria2019



Concerti, laboratori, giochi e tanto altro nel podere della Fattoria di Vigheffio, una giornata ricca di iniziative per tutti, anche per i più piccoli. Evento organizzato da Avalon, Emc2 Onlus e Proges in collaborazione con Ausl e Associazioni del territorio.



Il 25 aprile si festeggia alla Fattoria di Vigheffio con un programma ricco di iniziative. Per i più sportivi, l'arrivo al parco sarà in bicicletta: 8 km di percorso con ritrovo alle ore 12 di fronte al monumento al Partigiano, guidati dall'Associazione sportiva UISP Parma (per info UISP: 0521/707420 - segreteria@uispparma.it).



Dalle 15 apriranno i laboratori di attività ludico-motoria a cura di Uisp, un piccolo bazar Officine Riunite a cura di Proges, percorsi guidati alla scoperta dell'agricoltura sociale e del Beewatching a cura di Emc2 Onlus, esposizione di arte e cucito a cura dell'associazione RiCredo.



Tanti i momenti di divertimento, musica e relax nella verdissima cornice della Fattoria di Vigheffio.

Dalle 16 l’Orchestra Pistapoci, alle 18 R.C.C. Gospel Choir, alle 19 Alan Scaffardi duo, alle 21 Antonio Benassi, alle 22.30 El Garrincha, a cura di coop Avalon.



Street food & drink c/o il bar della Fattoria di Vigheffio.



Per info: Fattoria di Vigheffio 393 851 2833



L’evento è organizzato dalle Cooperative Sociali Avalon, Emc2 Onlus e Proges in collaborazione con Azienda Usl di Parma, UISP Parma, Associazione Ricredo.