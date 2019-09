29 settembre 2019- sogno di una notte di sole

"Sogno di una notte di sole"

Il PIANO A è lieto di presentarvi la prima serata pensata per offrirvi sempre di più.

Una Food Experience guidata da Cristian Benvenuto Chef Euro Toques, nonchè patron del ristorante La Filanda, Macherio, Monza. Lo Chef ci guiderà in un percorso culinario per un viaggio tra i sapori di mare della sua terra d’origine, la Sicilia, dando così vita ad un “Sogno di una notte di Sole”.

Per l’occasione il locale si vestirà con toni raffinati ed accoglienti, pur mantenendo un'anima friendly, con dj set e momenti di show cooking. A ricordo della serata è stato ideato e realizzato un cadeaux per tutti i nostri partecipanti



Menù:

• Sfera di baccalà mantecato su crema all'astice, marmellata di cipolle di Tropea, mela annurca e arancia;

• Cannolo di gambero rosso di Mazara, su crema di piselli e spuma di ricotta profumata al limone;

• Riso carnaroli in purezza, arancia, cioccolato di Modica al peperoncino, zenzero e gambero rosso;

• Polpo in barriera corallina;

• mezza sfera al pistacchio di Bronte.

Il costo del menù è di 55€ a persona (incluso bollicina di benvenuto).

Per info e prenotazione chiama

346 5068400