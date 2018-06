4° val ceno river race 2018

Nella splendida cornice della Valle del Ceno si svolgerà la divertentissima ValCeno River Race, la gara di canoe di cartone dedicata a grandi e piccini. Dopo il successo degli anni precedenti anche quest’anno il Torrente Ceno ospiterà l’originale traversata, che vedrà solcare le sue dolci acque da canoe del tutto inaspettate: tutti i partecipanti infatti potranno dare libero sfogo alla propria fantasia costruendo imbarcazioni col solo utilizzo di cartoni (illimitati ma a carico della squadra) e nastri adesivi (forniti dall’organizzazione).



Il ritrovo sarà alle 9.30 in località Gerra Cella per procedere con le iscrizioni; dalle ore 10 alle 13 si procederà alla costruzione totale in loco delle barche.

Una volta terminato il pranzo inizierà la traversata sull’acqua, caratterizzata da un percorso ad ostacoli e a tempo.

La giornata sarà accompagnata dalla diretta del l'inconfondibile RADIO MALVISI!



La giornata si concluderà con le premiazioni, cena e la musica del DJ Tio che ci farà ballare fino a tardi!



Per info ed iscrizioni valcenoriverrace@gmail.com