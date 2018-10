6° compleanno di ugo-giornata sulla pet-therapy

Sabato 6 ottobre dalle 16:00 vi aspettiamo per festeggiare insieme il compleanno del nostro cagnolone Ugo. Il Giardino delle Birbe, nido d'infanzia particolarmente attento al rapporto bambino-animale, ha nel proprio staff un tato d'eccezione che quest'anno compie 6 anni. E' una giornata di festa, di scoperta del mondo della Pet Therapy e di approfondimento sulle associazioni che si occupano di salvare i cani maltrattati, in particolare dell'associazione Siberian Husky Rescue Italia. Ospiti dell'evento gli husky dell'associazione pronti a coccole, foto e giretto in kart!