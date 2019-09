6° edizione fiera del disco e cd/mostra mercato vinile fontanellato

Come ogni anno ritorna la Fiera/Mostra mercato del vinile a Fontanellato.

La Fiera si svolgerà domenica 20 ottobre nella piazza Sante Pincolini.

In fiera troverete tanti epositori per un'offerta musicale adatta a tutti, oltre a banchi con materiale Hi-fi.

In fiera sarà possibile vendere e scambiare i propri dischi.

Durante l'evento saranno inoltre presenti varie band a intrattenere i visitatori.

L'ingresso è gratuito.

Per qualsiasi informazione sull'evento contattare Mercatopoli a Sanguinaro di Fontanellato.



Vi aspettiamo numerosi!