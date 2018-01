60 punto bit all'osteria salamini

Tributo agli Anni '60 con i 60 PUNTO BIT che interpretano in chiave moderna i grandi successi di un decennio passato alla storia per le indimenticabili canzoni di Mina, Patty Pravo, Caterina Caselli, Adriano Celentano, Equipe 84, Camaleonti, The Rokes e altri grandi interpreti della canzone italiana.



La band è formata da Roberta Mora alla voce, Paolo Belletti al basso, Nicola Donetti alla chitarrista dal gusto blues, Antonio Farisano alle tastiere e Beppe Verecondi alla batteria. Una serata per cantare tutti insieme e ballare in compagnia sulle note twist e del ballo di Simone.



A partire dalle ore 20.00 possibilità di cenare e brindisi finale per festeggiare il compleanno del Dado Simonazzi, patron dell'Osteria Salamini. Prenotazione tavoli al 337 595 682.

