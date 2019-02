9^a camminata tra i boschi di fornio

5° MEMORIAL DAVIDE MAMBRIANI

Manifestazione ludico motoria non competitiva a passo libero Km 6 e 12

Autorizzazione FIASP-IVV n°1635 del 18/07/2018

Valevole per i concorsi internazionali I.V.V. e

nazionale FIASP Piede Alato – Pe' D'Argent Valenti Studio



Per informazioni Federico 3291839097 segretario@fornio.it

LE ISCRIZIONI SARANNO REGISTRATE IN LOCO PRIMA DELLA PARTENZA

€ 4.50 CON RICONOSCIMENTO

€2.00 SOLO RISTORO.

I prezzi indicati saranno gravati di 0.50€ per i non tesserati FIASP ai fini della copertura assicurativa

Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’Art.4 secondo e sesto periodo D.P.R.633/72 e successive modificazioni. I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della Manifestazione oggetto del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’Art.2 comma 1, lettera A-B, D.Lgs.460/97 e del comma 3 dell’Art.111 del TUIR.



RITROVO ORE 15,30 – PARTENZA ORE 16,00/16.30 dalla sede del CFSFornio

Loc. FORNIO n°7 – 43036 FIDENZA – PARMA

Premiazione ore 18.00 - Chiusura manifestazione ore 18.30

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.



REGOLAMENTO



- La Manifestazione è assicurata con GROUPAMA tramite FIASP con polizza contro rischi di responsabilità civile verso terzi e polizza per gli infortuni dei partecipanti, siano essi soci FIASP oppure no, senza limiti di età.

- L' iscrizione verrà considerata come dichiarazione di idoneità fisica.

- Funzionerà servizio da parte della Pubblica Assistenza di Fidenza.

- L' organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e a cose prima, durante e dopo la gara.

- I partecipanti sono tenuti a rispettare il Codice Stradale, nonché le segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le istruzioni degli organizzatori.

- L’atleta autorizza espressamente il CFSFornio, unitamente ai media partners, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione alla “Camminata tra i boschi di Fornio” edizione 2019, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi.

- Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Fidenza, luogo di svolgimento della manifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposta da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.



SARANNO PREMIATI I PRIMI 20 GRUPPI PRESENTI CON PIƯ DI 10 ISCRITTI