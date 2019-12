Ecco i mercatini di Natale in via d'Azeglio

Proseguono le feste natalizie a marchio Parma Viva che domenica 15 dicembre, dopo il successo della data di via Garibaldi, animeranno anche via D’Azeglio per il tradizionale appuntamento di “Natale Sotto l’Albero”, promosso da Ascom e organizzato da Edicta Eventi con il patrocinio del Comune di Parma. Una giornata da trascorrere in compagnia, avvolti dall’atmosfera delle luci e decorazioni, per pensare agli ultimi regali e riscoprire la bellezza dello storico quartiere dell’Oltretorrente.

IL PROGRAMMA

A partire dalle ore 9, un mercatino a tema natalizio colorerà l’intera via con stand selezionati che esporranno opere creative e artigianato artistico, articoli da regalo, abbigliamento e accessori, nonché specialità gastronomiche con uno spazio per la degustazione. I più piccoli potranno invece divertirsi tra glitter e colori nell’area dedicata al truccabimbi, presente per tutta la mattinata. Anche quest’anno, la festa sarà arricchita dalla Mostra dei Presepi nel chiostro della Chiesa dell’Annunziata che ospiterà 40 presepi, realizzati da artisti provenienti da tutta Italia (ingresso libero). In più, sarà possibile anche ammirare il presepe creato dalla Famija Pramzana ed esposto nell’Oratorio di S. Ilario sotto i portici dell’Ospedale Vecchio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17:30. Anche in quest’occasione, saranno presenti numerose Onlus a cui rivolgere la propria donazione, oltre all’immancabile gruppo degli Alpini che proporrà vin brulé per riscaldarsi tra una bancarella e l’altra.