A cena con lo chef

CENA A BASE DI SALUTE con la nota chef veg Carla Casali!

Menù ideato e realizzato in collaborazione con Humus Bistrot dalla chef, che accompagnerà gli ospiti durante la cena alla scoperta di come mangiare con intelligenza per vivere in salute.

Durante la serata, degustazione di vini biologici e vegani della cantina 60 passi.



Costo: Euro 30,00 cena + acqua e caffè

Euro 10,00 degustazione vini

Prenotazione consigliata: 0521 992303

Menù sul sito www.humusbistrot.it