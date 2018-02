a cena da viò: a vegan experience

Una nuova ed originale esperienza in home restaurant. Una cena vegana abilmente preparata e spiegata nei dettagli dalla cuoca vegan e operatrice olistica Viorica Tarnovschi che accompagnerà i commensali in una serata ricca di piatti sfiziosi, naturali e nutrienti.

Un menù creato appositamente per questa serata all'insegna della salute, del benessere e dello stare in compagnia in modo informale a tavola tutti insieme.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Ulteriori informazioni disponibili su:

https://www.facebook.com/events/172549646692611/