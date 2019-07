A Musica in Castello 2019 Vittorio De Scalzi in concerto

Un brano, Quella carezza della sera ed è subito emozione e grande storia della musica. Uno dei fuoriclasse della canzone italiana, Vittorio De Scalzi, fondatore del gruppo musicale rock progressivo New Trolls, arriva sul palcoscenico prestigioso della rassegna culturale Musica in Castello giovedì 11 luglio a Fidenza, alle 21.30, in un viaggio tra le note e le parole che spazia da Fabrizio De' Andrè ai New Trolls.

Titolo dell'evento - concerto, da non perdere, è proprio una canzone di Faber, Il Suonatore Jones che De Scalzi - cantante, polistrumentista e compositore italiano - interpreta con il polistrumentista Edmondo Romano.

L'iniziativa ad ingresso libero è organizzata da Piccola Orchestra Italiana con la preziosa collaborazione ed il contributo del Comune di Fidenza.

Nel 1967, con i New Trolls (componenti del complesso oltre a De Scalzi sono Nico Di Palo, Gianni Belleno, Giorgio D'Adamo, Mauro Chiarugi) ha aperto i concerti della tournée italiana dei The Rolling Stones e ha suonato in jam session con musicisti come Stevie Wonder.

Contemporaneamente De Scalzi si è impegnato nel lavoro di ricerca sulla musica tradizionale genovese, scrivendo in quegli anni canzoni dialettali parte del patrimonio culturale della sua città.

Vittorio De Scalzi ha composto anche canzoni per Mina e per Ornella Vanoni. Tra i brani scritti per altri interpreti, quelli contenuti nell'album Tutti i brividi del mondo di Anna Oxa.

In qualità di tastierista e cantante dei New Trolls, ha partecipato a sette edizioni del Festival di Sanremo. Nell'edizione del 1996 la band partecipa in coppia con Umberto Bindi interpretando la canzone Letti, di cui quest'ultimo è autore con Renato Zero.

Il Suonatore Jones nacque come tour incentrato sulle collaborazioni di De Scalzi con l'amico e collega conterraneo Fabrizio De André, con la riproposta dell'album Senza orario senza bandiera, scritto con De André e Riccardo Mannerini, più altri brani dei New Trolls e alcuni brani originali dello stesso De André.

La raccolta fondi di Musica in Castello 2019 è per Libera contro le mafie di Don Luigi Ciotti. Il pubblico che, liberamente, lo desidera può donare all'associazione di Don Ciotti.

In caso di maltempo: Teatro Magnani

La rassegna “Musica in Castello” è firmata da Piccola Orchestra Italiana con la direzione artistica di Enrico Grignaffini.

