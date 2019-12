a natale diventa operatore shiatsu con l’accademia italiana shiatsu do di parma

11 dicembre 2019, Parma - Regalare shiatsu a Natale è un gesto d’amore verso chi amate per un sicuro investimento di benessere.

Accademia Italiana Shiatsu Do, la più importante e diffusa scuola di Shiatsu italiana, ti offre l’opportunità di far vivere un’esperienza immersiva presso Isola 50 di via Isola, 50 a Parma e provare i benefici dei trattamenti, ricevuti e praticati.



Lo Shiatsu è una disciplina sempre più diffusa e apprezzata per 600mila italiani che lo praticano abitualmente. Tra le discipline del benessere è il rimedio antistress preferito, un trattamento di riequilibrio energetico adatto a tutti, adulti e bambini, anziani e adolescenti, sportivi e non, donne in gravidanza. I riceventi sono sempre più numerosi proprio perché è una disciplina efficace in grado di alleviare tensioni e dolori di varia natura causati da cattiva postura, errata alimentazione, una gestione della quotidianità molto stressante. Questa pratica manuale di origine Giapponese fin dalla sua nascita, risalente al periodo tra le due guerre mondiali, si è caratterizzata per la staticità della pressione che viene portata perpendicolarmente alla superficie del corpo, comodamente vestito. Nella disciplina non esistono sfregamenti, manipolazioni, utilizzo di oli o altro.



Per chi non hai mai provato un trattamento, Natale potrebbe essere il momento per regalare un percorso di benessere che aiuta a ritrovare un buon riequilibrio energetico.



A Parma per tutto il periodo natalizio sarà possibile sottoscrivere la Quota Associativa per coccolare se stessi, amici e parenti: la quota permette di diventare soci di Accademia Shiatsu Do, provare un trattamento di 60 minuti e partecipare a 12 lezioni per apprendere le tecniche base della disciplina.



PARMA

• Isola 50, Via Isola 50 – tel. 339 1209198

referente Bernardo Corvi



ACCADEMIA ITALIANA SHIATSU DO

LO SHIATSU, IN TUTTA ITALIA, DAL 1985

www.accademiashiatsudo.it



Accademia Italiana Shiatsu Do con 18 sedi, 2000 associati e oltre 40 istruttori professionisti è la principale scuola di Shiatsu italiana ed europea. Fondata nel 1985 da operatori e istruttori professionali ha lo scopo di diffondere lo Shiatsu attraverso la formazione e la pratica, nel rispetto della tradizione giapponese, proponendo un percorso didattico che accompagna l’allievo in un apprendimento della disciplina molto graduale. Il metodo di insegnamento, collaudato in oltre 1000 corsi amatoriali e 700 corsi professionali, è basato sul “fare”, cioè sulla proposta concreta di acquisire abilità reali in un training di esperienze pratiche incentrate sui Kata (forme di trattamento “ottimale” codificate nella pratica collettiva di anni) che accompagnano l’allievo in tutte le fasi dell’apprendimento.





Ufficio stampa Accademia Italiana dello Shiatsu

Encanto Public Relations,

Maria Cristina Cadario tel. 02.66983707

mariacristina.cadario@encantopr.it

mob: 348-5430217

