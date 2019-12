a natale - spettacolo su max pezzali e 883 a parma!

Un cantautore con la rara capacità di riuscire a far commuovere, cridere e ballare con le sue canzoni.

A cominciare dai pezzi degli 883 come “La dura legge del gol”, “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Con un deca”, “6 1 sfigato”, "Gli anni" che non smetteranno mai di farci cantare e divertire.



Mercoledì 25 Dicembre 2019

MAX PEZZALI e 883

con Max Pezzali Tribute



al CAMPUS INDUSTRY MUSIC

__

Orari

Ore 22.00 : Apertura Porte

Ore 23.00 : Inizio Show



Dopo il Concerto: Big Bubble - '90/2000 Party

la Festa anni 90 / 2000 a #Parma!



Tutte le info sull' evento cliccando qui > A Natale , Big Bubble - La festa anni 90 / 2000 a Parma

__

Ingresso: 10€ direttamente in cassa

__

Il tributo Italiano a Max Pezzali e gli 883!

Uno spettacolo davvero incredibile.

Ad un solo anno dalla nascita del progetto, il Max Pezzali Tribute contava già quasi 13.000 fans iscritti al profilo Facebook, e questo era solo l’inizio...

Ad oggi i numerosi concerti nei più importanti Club della penisola registrano regolarmente il “tutto esaurito” così come le feste in piazza che lo hanno avvicinato ad un pubblico vasto ed incredibilmente eterogeneo.

Due ore di grandi successi in uno Show di notevole impatto emozionale che si snoda attraverso la discografia di Max, dagli esordi con gli 883 fino ad oggi.

Il “viaggio” musicale è accompagnato da contributi Video originali che ci ricordano il lungo percorso artistico del cantautore Pavese.

La somiglianza vocale e la bravura del cantante, la collaborazione diretta con alcuni dei musicisti che hanno suonato con Max Pezzali, la cura dei dettagli dall’abbigliamento agli arrangiamenti musicali, rendono lo spettacolo un’esperienza indimenticabile ed adatta ad un di pubblico di ogni età.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...