Due giornate di studi sul tema dei disturbi del comportamento a scuola

La Cooperativa Àncora Servizi, il Comitato tecnico scientifico e la Cooperativa Aldia organizzano in collaborazione con il comune di Parma: "La gestione dell'evento problema nella sfera dei disturbi del comportamento" due giorni di studi e approfondimenti sul tema della gestione dei problemi legati alla sfera del comportamento di bambini e ragazzi a scuola.

L’evento si è aperto ieri con la sessione plenaria intitolata: “Fragilità, difficoltà e disturbi del comportamento: chiavi di lettura e gestione condivisa” che ha visto gli interventi della dott.ssa Simonetta Botti, Presidente del Comitato tecnico Scientifico, la dott.ssa Donatella De Gaetano, Direttrice dei servizi Cooperativa Aldia, la dott.ssa Roberta Abbati Resp. S.O. Genitorialità Settore Sociale del comune di Parma e la dott.ssa Emanuela Sani, Dirigente medico, specialista in Neuropsichiatria infantile Resp. UOS Integrazione Socio-Sanitaria Minori Direzione Attività socio sanitarie AUSL Parma. Relatore della sessione, il prof. Gianluca Daffi, docente presso l’Università Cattolica di Brescia e Milano, ideatore del metodo START, della figura dell’ADHD Homework tutor e direttore scientifico dell’associazione ADHD Rimini.



Oggi dalle 14:30 alle 18:30 si terrà, presso le aule Borgo Carissimi dell’Università di Parma, il workshop: “L’alunno sfidante in classe conoscerlo per gestirlo” a cura delle formatrici: Irene Cambria, Martina Stavolo, Paola Cairoli e Alessandra Laboranti che porranno il focus sui disturbi dei bambini e ragazzi frequentanti i diversi ordini scolastici.

L’evento è aperto a tutti gli educatori e agli insegnanti delle scuole della città di Parma.