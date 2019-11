a parma il natale si tinge di vinile

La prima mostra mercato della musica (14-15 dicembre) porta nella cittadina emiliana appassionati della musica e dei dischi da tutto il Nord Italia per un appuntamento creato da collezionisti per incontrarsi, scambiare e valutare gioielli musicali del passato.



Metti un disco sotto l’albero: il 14 e il 15 dicembre 2019 a Parma, nelle sale del Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali in Viale Mentana 31/a, a due passi dal centro storico e dalla stazione ferroviaria, si terrà la prima edizione di Natale in Vinile, Mostra Mercato della Musica per tutti gli amanti di “piatto e puntina”. Con il patrocinio del Comune di Parma Natale in Vinile vedrà la presenza di 30 espositori tra dischi, cd, dvd, rarità, vintage e arte musicale, una chicca per gli appassionati che troveranno pezzi per arricchire le loro collezioni e l’occasione per tutti per assaporare la magia di oggetti capaci ancora di emozionare alla vista e all’ascolto.

Nelle giornate di sabato e domenica (sabato 14 dicembre orario 12:00 – 22:00; domenica 15 dicembre 09:00 – 19:00) Natale in Vinile di Parma diventerà luogo di scambio aperto a tutti di dischi, di informazioni e di cultura legata a questo tipo di fruizione della musica, che vanta un numero crescente di appassionati in tutto il mondo.



macseventi@gmail.com

