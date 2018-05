a roccabianca, “musica e canto per la vita”

Sabato, 19 maggio alle ore 21,00, Roccabianca promuove solidarietà a ritmo di musica, con un concerto benefico promosso dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia che avrà luogo all’Arena del Sole.



Gli artisti interpreti della serata saranno la soprano Maria Carla Ferri, il tenore Giancarlo Bianconi, il pianista Alberto Givera oltre al complesso musicale Città di Collecchio diretto dal maestro Roberto Fasano. Una serata musicale d’eccezione a cui gli organizzatori hanno voluto dare il titolo di “Musica e canto per la vita” teso a sottolineare l’obiettivo primario della raccolta fondi oltre all’effetto terapeutico intrinseco nell’ascolto della musica.



L'ingresso, ad offerta, sarà interamente devoluto all'associazione LIFC EMILIA.

Nel corso dell’evento i volontari di LIFC Emilia saranno a disposizione di chiunque vorrà ricevere informazioni e contribuire attraverso un’offerta all’attività dell’Associazione.



L’associazione LIFC EMILIA, organizzazione di volontariato che favorisce solidarietà concreta verso le persone affette da fibrosi cistica, ha sede a Parma, dove risiede Il Centro Regionale Fibrosi Cistica, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, realtà all’avanguardia per i tanti progetti attivati e gli importanti studi commissionati sulla patologia.



La Fibrosi cistica è una grave patologia cronica, ancora oggi senza possibilità di guarigione. In Italia si contano 200 nuovi casi all'anno. La ricerca è fondamentale per la cura oltre che per la speranza di trovare una strada verso la guarigione.



Anche in questa occasione l’Associazione promuove con energia e speranza la sua mission: “Qualità della vita, qualità delle cure per i malati FC”.

www.fibrosicisticaemilia.it