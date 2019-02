Al cinema sognando l'avventura: il banff mountain film festival world tour italy per la prima volta a Parma

Appuntamento con la montagna, l’avventura e il mondo outdoor: il Banff Mountain Film Festival, la rassegna, che dal 2013 porta in Italia i migliori corto e medio metraggi dedicati al mondo outdoor, selezionati tra i finalisti dell’omonima manifestazione canadese, arriva per la prima volta a Parma. Appuntamento giovedì 28 febbraio 2019 presso il cinema Astra, le proiezioni inizieranno alle ore 20.

L’esplorazione dei luoghi più selvaggi, il superamento dei propri limiti, la gioia della condivisione, la libertà di muoversi nella natura più incontaminata: nel corso di ogni serata sarà proiettata una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi provenienti da tutto il mondo, un invito a riscoprire il gusto dell’avventura e dell’ignoto, che ciascuno può risvegliare anche nei confronti dei luoghi più vicini.



Tra i film in programma ricordiamo Ice & Palms, che racconta un viaggio tra sci e bicicletta: due ragazzi tedeschi partono dalla Germania per arrivare a Nizza in sella, sciando tutte le cime di 4000 metri che incontrano per strada: un’avventura che, in 40 giorni, li porterà a percorrere 1.800 km e oltre 30.000 metri di dislivello! In Notes from the Wall, gli alpinisti belgi Sean Villanueva O'Driscoll, Nicolas Favresse e Siebe Vanhee sfidano "El Regalo de Mwono", una via di 1.200 metri sul lato est della Torre Centrale delle Torres del Paine, tra le più impegnative della Patagonia. È invece un “bambino prodigio” il protagonista di The Far Out: Kai Jones, che regala indimenticabili evoluzioni sugli sci e pensa come superare se stesso “senza far spaventare troppo la mamma”.

Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso di ogni serata è disponibile sul sito al link https://www.banff.it/video-category/film-2019/



I biglietti sono in vendita online sul sito ufficiale del Banff Mountain Film Festival World Tour Italy al prezzo di 15€ (più diritti di prevendita), presso i punti vendita Vivaticket (elencati a questo link) oppure telefonando al call center 892234.



Per la settima edizione il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy è affiancato dagli sponsor: La Sportiva, Garmin Italia, Rendimax, Buff e Ferrino.