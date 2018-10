Al circolo Zu di parma il nuovo tour del cantautore davide petrella

Sabato 20 ottobre al Circolo Zu di Parma, il cantautore e autore napoletano Davide Petrella presenterà dal vivo il suo nuovo album, “Litigare”. Anticipato dalla titletrack, “Litigare” è uscito lo scorso giugno per Warner Music Italia e contiene undici canzoni pop che però strizzano l’occhio al rap, con testi che parlano di vita, di riscatto, di sentimenti. Petrella, autore per alcuni degli artisti di maggior successo della scena musicali italiana (Cesare Cremonini, Jovanotti, Elisa, J-Ax & Fedez, Gianna Nannini, Fabri Fabri, Gue Pequeno e tanti altri) torna con un percorso solista che fonde le sue esperienze musicali in un lavoro fatto di suoni, contaminazioni, metriche e arrangiamenti provenienti da mondi apparentemente distanti tra loro ma perfettamente fusi in un’impronta melodica di base. Opening act: Edo. Ingresso 6 euro riservato ai soci Arci.