al via il 7 ottobre la nuova stagione ragazzi del teatro del cerchio

Il Teatro del Cerchio dà il via alla stagione teatro ragazzi 2018/2019 con un doppio appuntamento all’insegna delle storie di Hans Christian Andersen. Domenica 7 ottobre, il primo “pomeriggio a teatro con merenda” inaugura un programma domenicale interamente dedicato alle famiglie. Dopo le numerose produzioni per bambini realizzate a partire dalle opere di Andersen, il Teatro del Cerchio dedica all’autore danese l’evento di apertura della nuova stagione in continuità con i progetti e il percorso di ricerca che ha come obiettivo la collaborazione con la Fondazione e il Museo intitolati ad Andersen nella città di Odense, in Danimarca. Il pomeriggio a teatro di domenica 7 ottobre inizia alle 15.30 con “Viaggio nelle fiabe di Andersen”, un percorso itinerante durante il quale gli spettatori avranno modo di incontrare alcuni personaggi tratti dalle più famose fiabe dello scrittore e di ascoltare le loro storie. Seguirà una merenda in compagnia, un momento di piacevole condivisione offerto dal Teatro del Cerchio. Alle 17.00 si torna in scena con una delle storiche produzioni del Teatro del Cerchio: “La principessa sul pisello”, con la regia di Maria Pia Pagliarecci. La celebre fiaba di Andersen rivive in una chiave di lettura inedita grazie alla scrittura di Gabriella Carrozza e Maria Pia Pagliarecci. È così che Eva, la principessa protagonista, si presenterà al pubblico in una veste insolita con un finale a sorpresa. Un modo per raccontare la storia di una pacifica ma determinata ribellione a coloro che non ci vogliono per come siamo. I partecipanti al primo spettacolo avranno diritto, oltre che alla merenda offerta dal Teatro del Cerchio, anche all’ingresso gratuito al secondo spettacolo. Prezzo biglietto ridotto (bambini fino a 12 anni): € 3,00 Prezzo biglietto intero (adulti): € 9,00 Per info e prenotazioni: info@teatrodelcerchio.it Tel. 331 8978682