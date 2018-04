Un giorno a Compiano: Alberto di Monaco nel parmense

Il principe Alberto di Monaco parteciperà all’inaugurazione della piazza restaurata a Compiano, in provincia di Parma, il 15 maggio. La piazza dedicata alla marchesa Gambarotta e allo svelamento di una targa in ricordo della visita che sarà apposta all’ingresso del castello di Compiano, un tempo appartenuto alla famiglia Landi con cui i Grimaldi hanno legami di parentela.



Maria Landi, sorella di Federico II, nel 1595 sposò Ercole Grimaldi. Una volta a Monaco, fece decorare alcune stanze degli appartamenti con gli stemmi e i possedimenti dei Landi e dei Grimaldi. Quando Maria morì Federico assunse la reggenza, diventando tutore dei nipoti, fra cui Onorato Grimaldi che dal 1616 governò il principato.



Per l’occasione il castello di Compiano sarà aperto al pubblico. "Siamo particolarmente contenti – ha sottolineato il sindaco Sabina Delnevo – di rivedere a Compiano sua altezza reale Alberto di Monaco. Sono certa che il nostro Comune e lo Stato Monegasco sapranno rinnovare reciproca stima e collaborazione in modo intenso e fattivo".